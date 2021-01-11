شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يمنع مهاجم الرجاء من المشاركة أمام الإسماعيلي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منع الاتحاد العربي لكرة القدم المهاجم الكونغولي بن مالونغو مهاجم نادي الرجاء الرياضي المغربي من المشاركة في لقاء الاسماعيلي مساء اليوم . وجاء قرار الاتحاد العربي بسبب عدم التأكد بشكل كامل من شفاء اللاعب من ڤيروس كورونا، حيث خضع لمسحة طبية أول أمس السبت و جاءت إيجابية، قبل أن تتحول مرة أخرى إلى سلبية أمس الأحد.

يعتبر بن مالونجو هو المهاجم الأساسي للنادي المغربي، و الذي تعتمد عليه خطة جمال السلامي الهجومية بشكل كبير سواء في تسجيل الأهداف أو صناعتها، حيث تدل أرقام اللاعب على دوره الهجومي الفعال مع الفريق سواء على المستوي المحلي أو القاري و العربي ويستضيف الرجاء النادي الاسماعيلي في تمام الثامنة من مساء اليوم على ملعب مراكش الكبير، ضمن فعاليات إياب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.