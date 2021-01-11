شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقنوات الناقلة لمواجهة الإسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الإسماعيلي اليوم نظيره الرجاء المغربي في دور إياب نصف نهائي البطولة العربية، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان من المنتظر إقامة المباراة على ملعب محمد الخامس، إلا أن الأمطار الغزيرة تسببت في ظهور الملعب بحالة سيئة في مباراة الرجاء، وتونجيث السنغالي، في دوري أبطال أفريقيا الأخيرة والتي خسرها الفريق المغربي بركلات الجزاء، وتقرر نقل ملعب المباراة بشكل رسمي من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، إلى مدينة مراكش.

تنقل مباريات كأس العرب للأندية الأبطال على مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، وبالطبع ستذاع مباراة الرجاء ضد الإسماعيلي على شاشتها.

يمكنك استقبال، قنوات أبوظبي الرياضية، على قمر النايل سات، عند ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي: 12091 معدل الاستقطاب: عمودي معامل الترميز: 27500 . وعلى قمر العرب سات، يمكنك استقبال القناة عبر التردد: 11808 معامل الاستقطاب: عمودي معامل الترميز: 27500 .