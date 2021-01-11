شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة تعلن نتائج البطولة العربية الأولي للألعاب الألكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية ، نتائج البطولة العربية الأولي للألعاب الألكترونية في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و رئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب ، وشريف عبد الباقي رئيس الإتحاد ، ولفيف من قيادات الوزارة .

تضمن المؤتمر عرض تقرير عن البطولة التي أقيمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة فى مصر بتنظيم البطولة بإشراف فنى من الاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية وإشراف تنظيمي لوجيستي من الاتحاد المصري للعبة، وقد تم اعتماد ثلاثة ألعاب هى فيفا 21 وفورتنايت ولييج اوف ليجند .

أكد صبحي أن الاهتمام بالالعاب الالكترونية بإعتبارها الإتجاه الأخر الموازي المواكب للتطور التكنولوجي وخاصة فيما بعد كورونا وزيادة الحاجه للمارسة الإلكترونية ، مشيراً أن كل الدراسات الاقتصادية والتنبؤية تشير أنها ستتحقق الربح المادي أكثر من الواقع بالنظرة المستقبلية بتحول جميع الألعاب للشكل الالكتروني في قادم الأعوام .



وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، تكريم الفائزين في البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت، ، والتي شهدت فازت مصر بالبطولة الذهبية في لييج اوف ليجند ، والمركزين الثاني والثالث بلعبة فيفا 21 .

ووجه وزير الشباب والرياضة بإطلاق عدد من المسابقات الرياضية إلكترونيًا بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية بهذا الشأن، انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة الأنشطة الشبابية والرياضية بشكلها المعاصر للشباب والتي يأتي فـي مـقدمـتھا مـجال الألـعاب الالـكترونـیة لـما لـه مـن انـتشار كـبیر بكافـة دول الـعالـم خـلال الـسنوات الأخـیرة.

.