شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يدخل «الكبسولة الطبية» للمونديال ويرافق المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة واتحاد اليد «الكبسولة الطبية» اليوم استعدادا لانطلاق منافسات المونديال الاربعاء المقبل بمواجهة مصر وشيلي ..

سلم رئيس اللجنة المنظمة نفسه للجهات الطبية ووضع نفسه في نظام العزل بعد اجراء المسحة الطبية للكورونا تمهيدا لعزله حتي ظهور النتيجة والاطمئنان عليه وتعقيمه قبل انضمامه لبعثة الفراعنة في فندق الاقامة الدائم خلال البطولة والتي انتقلت له اليوم