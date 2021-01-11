شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي يدعم بيراميدز في مواجهة دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لفريق نادي بيراميدز على التواجد في ملعب الدفاع الجوي لدعم زملائه قبل مباراة دجلة في الدوري الممتاز.

ويحل دجلة ضيفا على بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الممتاز بملعب استاد الدفاع الجوي.

وحضر اللاعب الدولي بالعكاز وتحامل على نفسه لدعم الفريق، خاصة بعد إصابته في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بجذع في الرباط والغضروف الداخلي للركبة، ومنحه الجهاز الطبي ١٠ أيام مبدئيا للتأهيل والعلاج قبل تحديد موعد عودته للتدريبات مجددا.