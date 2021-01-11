شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى مانشستر يونايتد مهدد بالغياب عن مواجهتى بيرنلى وليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، حالة من القلق حول غياب 3 لاعبين من الفريق عن المباراة المقبلة أمام بيرنلي، والمؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة مانشستر الأخيرة أمام واتفورد بكأس الاتحاد الإنجليزي، غياب الثلاثي بول بوجبا، لوك شاو وفيكتور ليندلوف بسبب الإصابة.

وقال سولسكاير في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس"، "أتمنى أن يلعب الثلاثي أمام ليفربول بكل تأكيد، لكني لست متأكدا مما إذا كانوا سيلحقون بمباراة بيرنلي". ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي، غدا الثلاثاء، ويطمع في تحقيق الفوز، لاسيما وأن الانتصار سيقفز به لصدارة جدول ترتيب البريميرلييج، برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي سيتراجع للمركز الثاني.

ويستعد مانشستر لمواجهة صعبة أمام غريمه ليفربول، يوم الأحد المقبل، والمقرر إقامتها على ملعب الأنفيلد، بالجولة 19 من المسابقة.