شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة للزمالك استعداداً لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، فقرة تدريبية خفيفة على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

أدى لاعبو الفريق تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب لمدة دقائق قليلة.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.