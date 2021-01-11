شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى يقود بيراميدز أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره وادي دجلة في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة للدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق

خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل