شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يقترب من ضم سليمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، من الانتقال للدوري الفرنسي، عبر بوابة ليون، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن ليون، أبدى استعداده للتعاقد مع إسلام سليماني، مهاجم ليستر، موضحة أن انتقاله يتوقف على شرط واحد فقط، وأضافت أن النادي الفرنسي، يحتاج لإتمام صفقة إعارة لاعبه موسى ديمبلي إلى أتلتيكو مدريد، من أجل ضم المهاجم الجزائري، الذي يأمل في مغادرة جحيم ليستر مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

وأكدت أن إدارة ليون تشترط خروج ديمبلي هذا الشتاء، على شكل إعارة مع خيار الشراء، من أجل التعاقد مع سليماني، الذي يمتلك حرية التفاوض للانتقال، بما أن عقده مع ليستر لم يتبق به سوى 6 أشهر.