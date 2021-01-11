أحمد شوبير يحسم الجدل بشأن عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن إمكانية عودة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، إلى صفوف النادي الأهلي مجدداً خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي صباح اليوم الإثنين، إن قصة رمضان صبحي منتهية تماماً داخل النادي الأهلي، مؤكداً أن اللاعب "لن يعود مجدداً إلى القلعة الحمراء سواء الآن أو في المرحلة المقبلة " .

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق أن مسئولو الأهلى "أغلقوا صفحة رمضان صبحي نهائياً، وأنه لن يعود تحت أي ظرف إلى الأهلي سواء في الميركاتو الجارى أو في المستقبل"، مضيفاً أن "الأمر انتهى تماماً برحيل اللاعب واختياره لبيراميدز " .

وكان الإعلامي سيف زاهر قد كشف، خلال برنامجه "ملعب أون تايم" على شاشة "أون تايم سبورتس"، عن وجود محاولات من عدة رجال أعمال لإعادة نجم كبير لأحد القطبين بعد انتقاله إلى نادٍ آخر شهير فى الدورى المصرى، الأمر الذى جعل جميع التكهنات تشير إلى رمضان صبحى.

وقال زاهر، إن هناك محاولات جادة من رجال أعمال لإعادة لاعب ترك أحد القطبين فى الدورى المصري مقابل انتقاله إلى نادٍ آخر شهير بمقابل مادى كبير جدا .

وأضاف أن اللاعب أبدى موافقته على الرجوع إلى ناديه مرة أخرى، رغم صغر فترة وجوده مع الفريق الآخر، وشدد سيف زاهر على أن هناك تحفظا ورفضا من مجلس إدارة النادى لصعوبة تقبل الجمهور الأمر.

من جانبه، علّق نادي بيراميدز على الأنباء الواردة حول وجود محاولات من البعض لإعادة رمضان صبحي إلى صفوف النادي الأهلي مرة آخرى.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر لها داخل النادي السماوي قوله إن تلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة، وأن تركيز اللاعب فى الوقت الحالى مع فريقه من أجل المنافسة بقوة على لقبى الدورى والكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المصدر: "لما بسمع الكلام ده بضحك، لإن هذا الحديث ليس له أى أساس من الصحة، ولا يمت للواقع بشئ، حصلنا على خدمات رمضان صبحى من نادى هدرسفيلد الإنجليزى بشكل نهائى، ولم نقوم باستعارته من الأهلى حتى يكون الحديث عن عودته مرة أخرى".

وتابع المصدر: "رمضان صبحي مستقبل بيراميدز، ونعلم امكانيات اللاعب والتى ستحدث فارق مع الفريق فور تخطيه مرحلة الضغط والحرب الشرسة التى يتعرض لها، ونثق فى قدرات اللاعب ثقة كبيرة وننتظر منه مزيد من التألق خاصة وإنه يقدم مستوى جيد فى الفترة الحالية".