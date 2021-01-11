شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يدعم بيراميدز أمام وادى دجلة رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد حمدى، الظهير الأيسر لفريق نادى بيراميدز، على التواجد فى ملعب الدفاع الجوي لدعم زملائه قبل مباراة دجلة التى ستقام فى الخامسة مساءً باستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل بيراميدز مع البنك الأهلى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من إنبى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وحضر اللاعب الدولي بالعكاز وتحامل على نفسه لدعم الفريق، خاصة بعد إصابته في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بجذع في الرباط والغضروف الداخلي للركبة، ومنحه الجهاز الطبي 10 أيام مبدئيا للتأهيل والعلاج قبل تحديد موعد عودته للتدريبات مجددا.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من..