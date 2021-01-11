شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبا فى قائمة سموحة استعداداً لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفنى لسموحة على اختيار قائمة الفريق التى ضمت 18 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها غداً فى الثانية والنصف ظهرا باستاد الإسكندرية.

وضمت قائمة لاعبى سموحة كلا من: الهانى سليمان وعمر صلاح فى حراسه المرمى ، خط الظهر محمود البدرى محمد عبد المنعم و خالد عبد الفتاح و واسلام جمال ومحمود معاذ، وخط الوسط محمود حليمو واحمد حمص ومحمد كناريا وشريف رضا وعمر ميرا ومحمد نادى و محمد شوقى ، وفى الهجوم رفيق كابو و ديريك نسنيامبى و حسام حسن و محمد طلعت.

وأسفرت المسحة التى أجراها فريق سموحة السكندرى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى غدا، فى سابع جولات مسابقة الدورى المصرى الممتاز، عن وجود 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق بجانب 3 مدلكين.