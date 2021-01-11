شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عروض بطولة العالم لكرة اليد يستعدون لحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد نجوم حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، داخل الفقاعة الطبية بأحد فنادق منطقة الزمالك مبكرا استعدادا لمراسم الحفل من أجل تطبيق نظام الحجر الصحى عليهم للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا للخروج بحفل الافتتاح بشكل آمن صحيا .

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عروضا أوروبية بحضور النجم تامر حسنى لإنشاد أغنية البطولة برفقة نجمين آخرين خلال الحفل الذى تسعى اللجنة المنظمة لخروجه بشكل مبهر .

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأى فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.