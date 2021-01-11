شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يدخل "الكبسولة الطبية" استعدادا لانطلاق مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة واتحاد اليد، "الكبسولة الطبية" اليوم استعدادا لانطلاق منافسات المونديال الأربعاء المقبل بمواجهة مصر وتشيلي. والتزم رئيس اللجنة المنظمة بوضع نفسه فى نظام العزل بعد إجراء البطولة تمهيدا لعزله حتى ظهور النتيجة والاطمئنان عليه وتعقيمه قبل انضمامه لبعثة الفراعنة فى فندق الإقامة الدائم خلال البطولة.

وأكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة لبطولة العالم، أن قرار عدم حضور الجماهير لمونديال مصر 2021 استجابة من الدولة لرغبة رابطة المحترفين الأوروبيين لخروج البطولة بسلام.

وقال نصر، إن أهمية خروج البطولة فنيا وصحيا له الأولوية، لذا فضلت الدولة الاستجابة لرغبة المحترفين الأوروبيين لاطمئنانهم قبل الوصول للمشاركة فى البطولة المنتظرة.

وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

وتستضيف صالات استاد القاهرة وصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديد وبرج العرب.