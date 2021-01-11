شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية على معلول لمباراة الإنتاج الحربي غدا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبى قبل المران، والتأكد من جاهزيته، وتعرض معلول لكدمة خفيفة فى القدم خلال مشاركته فى تقسيمة الكرة التى أقيمت أمس، وفضل الجهاز الطبى خروجه من المران قبل نهايته كإجراء احترازى، ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها مساء غد باستاد الأهلى بالسلام، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، عقد محمود الخطيب، رئس النادى الأهلى، اجتماعًا خلال الساعات الماضية، مع بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول للكرة، فى حضور لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة، وشهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادى والمدير الفنى وبخاصة احتياجات الفريق فى الفترة المقبلة على كافة المستويات.

وأكد محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلى والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.