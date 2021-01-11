شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية على معلول لمباراة الإنتاج الحربي غدا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبى قبل المران، والتأكد من جاهزيته، وتعرض معلول لكدمة خفيفة فى القدم خلال مشاركته فى تقسيمة الكرة التى أقيمت أمس، وفضل الجهاز الطبى خروجه من المران قبل نهايته كإجراء احترازى، ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها مساء غد باستاد الأهلى بالسلام، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.
من ناحية أخرى، عقد محمود الخطيب، رئس النادى الأهلى، اجتماعًا خلال الساعات الماضية، مع بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول للكرة، فى حضور لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة، وشهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادى والمدير الفنى وبخاصة احتياجات الفريق فى الفترة المقبلة على كافة المستويات.
وأكد محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلى والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.