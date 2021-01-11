تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى الدورى حتى الأسبوع الـ 14

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، حتى الجولة الرابعة عشرة، وجاءت مباريات الزمالك من الأسبوع الثامن إلى الرابع عشر كالتالى:

الأسبوع الثامن.. الزمالك والجونة 19 يناير .

الأسبوع التاسع.. أسوان والزمالك 23 يناير

الأسبوع العاشر.. الزمالك والمقاصة 29 يناير

الاسبوع الحادي عشر .. الزمالك وغزل المحلة 2 فبراير

الاسبوع الثاني عشر .. الزمالك والاتحاد السكندري 7 فبراير

الاسبوع الثالث عشر .. الزمالك والاسماعيلي 17 فبراير

الاسبوع الرابع عشر.. وادي دجلة والزمالك 1 مارس

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريق مع المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – كريم بامبو - إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر - حسام أشرف

خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل

وتشهد القائمة استمرار استبعاد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط، ومصطفى محمد مهاجم الفريق لأسباب فنية، كما يغيب محمد أشرف روقا بسبب إصابته بفيرس كورونا.

ومن المقرر أن يتوجه فريق الزمالك إلى برج العرب، عقب التدريب الجماعى الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة منذ قليل.