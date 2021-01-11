شكرا لقرائتكم خبر عن حسين سويلم رئيسا للجنة الفرعية للحكام بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تعيين حسين سويلم رئيسا للجنة الفرعية للحكام بشمال سيناء، وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سينا، أن كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء التقى بحسين سويلم رئيس اللجنة الفرعية للحكام بشمال سيناء وقدم التهنئة على التكليف كما قام بتقديم التهنئة للكابتن خالد نصار سكرتير اللجنة والكابتن محمود العريس عضو اللجنة الفرعية للحكام.

وقال حسين سويلم، إنه بدأ نشاطه بعقد اجتماعات مع قيادات مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لوضع خطة عمل يجرى تنفيذها على مستوى المحافظة لصالح اداء الحكام بمختلف المباريات.

وأشار إلى أنه إلى جانب تكليفه برئاسة لجنة حكام شمال سيناء يعمل فى مجال النشاط الرياضى محاضرا فى شمال سيناء ومدن القناه فى مجال التحكيم وقواعده.