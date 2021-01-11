شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الثانية لـ مروان محسن وتأكد شفائه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبوعبلة، طبيب فريق الأهلي، سلبية المسحة الطبية الثانية التى أجراها مروان محسن مهاجم الفريق، والتأكد من جاهزيته طبياً للمرحلة المقبلة، وقال طبيب الأهلي إن مروان محسن خضع لمسحة أولى جاءت نتيجتها سلبية، وتم إجراء مسحة ثانية له كجراء احترازى؛ للاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية بشكل نهائى، وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.

ويخضع مروان محسن لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث خاض اللاعب جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

من ناحية أخرى، نفى مسئولو النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تلقى النادي عرضاً رسمياً من الوحدة الإماراتي للتعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وقال مسئولو الأهلي، إن ما تردد في هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق فالنادي لم يتلقى عروضاً لضم الشحات كما أن النادي لا يرغب في الإستغناء عن الشحات أو أي لاعب أخر في الفريق.

ويرى مسئولو الاهلي أن الشحات من القوام الاساسي للفريق ولا يمكن الإستغناء عنه في الفترة المقبلة التى يتطلع فيها الأهلي لمواصلة رحلة البطولات التى حصدها الفريق الموسم الماضي بالفوز بالثلاثية التاريخية ، الدوري وأفريقيا وكأس مصر.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أنباء حول وصول عرض من النادي الإماراتي لضم حسين الشحات وأكدت التقارير أن الوحدة يرغب في إعادة الشحات للدوري الأماراتي الذي سبق وتألق فيه من قبل عن طريق نادي العين والذي رحل منه للأهلي قبل عامين تقريباً.