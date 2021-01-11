شكرا لقرائتكم خبر عن تميمة مونديال اليد تظهر فى مدينة نصر قبل أيام من انطلاق البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الحملة الترويجية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، تم وضع مجسم لتميمة البطولة فى ميدان الساعة بمدينة نصر، وهو المكان الأقرب لاستاد القاهرة الذى يستضيف بعض مباريات البطولة .

وجاء تركيب التميمة كنوع من الترويج للبطولة الأهم في الفترة الحالية والتي تحظى باهتمام الجميع، وكذلك الدولة المصرية بمختلف وزاراتها في ظل مشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.



شعار بطولة كاس العالم لليد

وسبق وتم الترويج للبطولة بسير بعض السيارات، وكذلك تأكيد مسئولي التسويق بالبطولة عن تجهيز أسطول مراكب شراعية فى النيل للترويج للبطولة العالمية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عروضا أوروبية بحضور النجم تامر حسنى لإنشاد أغنية البطولة برفقة نجمين آخرين خلال الحفل الذى تسعى اللجنة المنظمة لخروجه بشكل مبهر .

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأى فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا