شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية: اتحادات كثيرة طلبت المشاركة فى الرياضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد الباقى، رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية، أن مصر استطاعت تحقيق لقب البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت متفوقة على 16 دولة.

وأضاف شريف عبد الباقى، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بوزارة الرياضة، أن هناك عدة اتحادات طلبت المشاركة فى الرياضات الإلكترونية، مثل اتحاد الملاحة وكذلك الثقافة الرياضية، بالإضافة إلى اتحاد السرعة والذين طلبوا المشاركة فى نشاط الالعاب الإلكترونية

وشهد المؤتمر مشاركة أمين عام الاتحاد العربى للالعاب الإلكترونية عبر تقنية الفيديو كونفرانس زووم، كما شهد المؤتمر الذى يقام فى مسرح وزارة الشباب والرياضة، تكريم الفائزين فى البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت، والتى أقيمت بمشاركة لاعبين من 16 دولة عربية هى مصر والسعودية والإمارات وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت والعراق واليمن والبحرين وسلطنة عمان.

وتضمن المؤتمر عرض تقرير عن البطولة التى أقيمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة فى مصر بتنظيم البطولة بإشراف فنى من الاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية وإشراف تنظيمى لوجستى من الاتحاد المصرى للعبة، وقد تم اعتماد ثلاثة ألعاب .

كما يشهد المؤتمر إعلان خطة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية فى العام الجديد، والخطة الاستثنائية التى سيتم تنفيذها لتشجيع الشباب على البقاء فى منازلهم بعد إجازات المدارس والجامعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.