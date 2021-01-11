شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلي حتي الأسبوع الـ 14 ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات الأهلى ببطولة الدوري الممتاز، حتى الجولة الرابعة عشرة، وجاءت مباريات الأهلي من الأسبوع الثامن إلى الرابع عشر كالتالى:
الأسبوع الثامن.. البنك الأهلي والأهلي 17 يناير
الأسبوع التاسع.. الأهلي والمقاولون العرب 21 يناير
الأسبوع العاشر.. بيراميدز والأهلي 26 يناير
الاسبوع الحادي عشر .. مباراة الاهلي وسموحة 16 فبراير
الاسبوع الثاني عشر .. مباراة الاهلي والاسماعيلي 10 مارس
الاسبوع الثالث عشر .. انبي والاهلي 22 ابريل
الاسبوع الرابع عشر.. الاهلي وطلائع الجيش 28 فبراير
وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعًا خلال الساعات الماضية ، مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول للكرة، في حضور لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة، وشهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادي والمدير الفني وبخاصة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة على كافة المستويات.
وأكد محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.