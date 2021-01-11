تعرف على مباريات الأهلي حتي الأسبوع الـ 14 ببطولة الدوري

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات الأهلى ببطولة الدوري الممتاز، حتى الجولة الرابعة عشرة، وجاءت مباريات الأهلي من الأسبوع الثامن إلى الرابع عشر كالتالى:

الأسبوع الثامن.. البنك الأهلي والأهلي 17 يناير

الأسبوع التاسع.. الأهلي والمقاولون العرب 21 يناير

الأسبوع العاشر.. بيراميدز والأهلي 26 يناير

الاسبوع الحادي عشر .. مباراة الاهلي وسموحة 16 فبراير

الاسبوع الثاني عشر .. مباراة الاهلي والاسماعيلي 10 مارس

الاسبوع الثالث عشر .. انبي والاهلي 22 ابريل

الاسبوع الرابع عشر.. الاهلي وطلائع الجيش 28 فبراير

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعًا خلال الساعات الماضية ، مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول للكرة، في حضور لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة، وشهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادي والمدير الفني وبخاصة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة على كافة المستويات.

وأكد محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.