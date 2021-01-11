شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى ورمضان صبحى والسعيد فى هجوم بيراميدز أمام دجلة.. وفتحى احتياطيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتينى أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة وادى دجلة فى المباراة التى ستقام فى الخامسة مساءً باستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل بيراميدز مع البنك الأهلى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من إنبى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق

خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوى

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.