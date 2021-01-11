شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى ورمضان صبحى والسعيد فى هجوم بيراميدز أمام دجلة.. وفتحى احتياطيًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتينى أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة وادى دجلة فى المباراة التى ستقام فى الخامسة مساءً باستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل بيراميدز مع البنك الأهلى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من إنبى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق
خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد
خط الهجوم: جون أنطوى
ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.