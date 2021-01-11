شكرا لقرائتكم خبر عن كالديرون وأنطوى يقودان هجوم دجلة أمام بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليونانى بابافاسيلو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، التى ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة حيث تعادل بيراميدز مع البنك الأهلى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من إنبى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى. في الدفاع: اسحاقو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – إيهاب المباركى في الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد مجدى – أحمد سعيد في الهجوم: محمد هلال – رودنى أنطوى - كالديرون

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعدما خاض 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

وجاء تشكل وادى دجلة كالتالى..