شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب الدفاع استعدادا لمواجهة دجلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة دجلة المحدد لها الخامسة مساء اليوم، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل بيراميدز مع البنك الأهلى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من إنبى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وتوجه لاعبو بيراميدز إلى غرف خلع الملابس للاستعداد لخوض عمليات الإحماء على ملعب الدفاع الجوى، قبل مواجهة غزلان وادى دجلة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز أمام وادى دجلة مكونا من: "شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".