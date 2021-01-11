"بعد المسحة الثانية".. الأهلي يعلن جاهزية مروان محسن "طبياً" للمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن أحمد أبوعبلة طبيب النادي الأهلي، سلبية المسحة الثانية لمروان محسن مهاجم الفريق، وجاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وغاب مروان محسن عن صفوف الأهلي في الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وسبق وأعلن النادي الأهلي سلبية مسحة مروان محسن، لكن خضع اللاعب لمسحة ثانية للتأكد من سلامة اللاعب بشكل نهائي.

ووفقاً لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي على لسان طبيب الفريق، فإن مروان محسن بات جاهزاً للمشاركة في التدريبات بعد سلبية المسحة الثانية.

وأدى مروان محسن تدريبات تأهيلية في "الجيم" والجري حول الملعب تمهيداً للمشاركة مع الفريق في التدريبات.

وصرح طبيب الأهلي بأن الفحوصات و"رابيد تيست" الذي خضع له الفريق استعداداً لمباراة الإنتاج الحربي أكد سلبية جميع العينات وعدم وجود أي إصابات بكورونا.

ويستعد الأهلي لملاقاة الانتاج الحربي مساء الثلاثاء بالجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.