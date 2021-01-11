"شارك في التدريبات".. جاهزية معلول لمواجهة الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

شارك التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان معلول قد تعرض لكدمة خفيفة في القدم، أمس الأحد، خلال مشاركته في تقسيمة الكرة، وفضل الجهاز الطبي خروجه من المران قبل نهايته كإجراء احترازي.

وخضع الدولي التونسي لفحص طبي اليوم قبل المران، وتأكدت جاهزيته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.