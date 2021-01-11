استمرار غياب ساسي ومصطفى محمد.. تعرف على قائمة الزمالك لمباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستواجه فريق المصري ضمن منافسات الأسبوع السابع في بطولة دوري we المصري.

وشهدت القائمة استمرار غياب الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد وحميد أحداد عن الفريق.

وعرفت قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، استبعاد حازم إمام ظهير أيمن الفريق.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري بالمناصفة مع الأهلي برصيد 13 نقطة بعد خوض 5 مباريات في الدوري المحلي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو -إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر - حسام أشرف.

خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل.