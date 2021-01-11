من هو بيكان الذي هز رونالدو العالم بمعادلة رقمه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي هوايته بالتلاعب بالأرقام التاريخية، وعادل أحد أهم الأرقام في عالم كرة القدم، بعدما تساوى مع الأسطورة التشيكوسلوفاكي السابق جوزيف بيكان، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الرسمية.

وساهم رونالدو في فوز يوفنتوس على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس الأحد، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعدما سجل الهدف الثالث، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفًا، مواصلًا تربعه على صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة الإيطالية.

لكن الإنجاز الأبرز، والذي هز به رونالدو العالم في الليلة ذاتها، تمثل في معادلته رقم بيكان، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الرسمية، مع الأندية والمنتخبات، برصيد 759 هدفًا.

وكان جوزيف بيكان أحد أبرز هدافي العالم في النصف الأول من القرن العشرين، حيث سجل 730 هدفًا خلال مسيرته مع الأندية، بينما سجل 29 هدفًا دوليًا بقمصان ثلاثة منتخبات، حيث كانت لوائح كرة القدم تسمح بتمثيل أكثر من منتخب في ذلك الوقت، دون ضوابط صارمة كما هو الحال في العصر الحديث.

وُلد بيكان في الخامس والعشرين من سبتمبر عام 1913، في مدينة فيينا التي كانت عاصمة للإمبراطورية النمساوية المجرية في ذلك الوقت، بينما توفي في العاصمة التشيكية براج عام 2001، عن عمر ناهز 88 عامًا.

لعب بيكان بقمصان خمسة أندية خلال مسيرته الكروية، أولها رابيد فيينا النمساوي الذي نشأ بين صفوفه، كما لعب لفريق أدميرا فيينا، قبل استكمال مسيرته الكروية في التشيك، بقمصان سلافيا براج، سوكول فيتكوفسكي وسوكول سكودا.

سجل بيكان 68 هدفًا بقميص رابيد فيينا في مختلف المسابقات، بينما سجل 22 هدفًا لمصلحة أدميرا، لكن توهجه الأبرز كان بقميص سلافيا براج، الذي لعب له في فترتين، سجل في الأولى 525 هدفًا، وسجل في الثانية التي مثلت محطته الكروية الأخيرة 22 هدفًا.

وخلال ثلاثة مواسم لعبها بيكان بصفوف سوكول فيتكوفسكي، سجل 74 هدفًا، بينما سجل 19 هدفًا خلال موسم وحيد لعبه بصفوف سوكول سكودا.

التمثيل الوطني الأول في مشوار بيكان كان بقميص المنتخب النمساوي، بين عامي 1933 و1936، وسجل في تلك الفترة 14 هدفًا دوليًا، قبل اللعب لمصلحة تشيكوسلوفاكيا بين عامي 1938 و1949 وهي المرحلة التي لم يظهر خلالها دوليًا بشكل كبير، بسبب الحرب العالمية الثانية، وسجل 12 هدفًا، قبل تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة وحيدة بقميص مقاطعة بوهيميا ومورافيا، التي انفصلت عن التشيك بعد الحرب.