تقارير: ليفربول لم يتلق عروضًا لصلاح.. الوضع "هادئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، إن وضع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي "هادئ" داخل ناديه، مضيفة أن إدارة ريدز لم تتلق أية عروض لرحيل اللاعب المصري.

وأثار صلاح الغموض حول مستقبله في آنفيلد خلال الأسابيع الماضية، بعد التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "آس" الإسبانية حيث أكد على رغبته في اللعب بين صفوف قطبي إسبانيا سواء كان ريال مدريد أو برشلونة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" نقلًا عن الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن وضع صلاح "هادئ" في ليفربول خلال الوقت الحالي.

وأضاف رومانو أن صلاح لاعب رائع، وهناك اهتمام بكل تأكيد من الأندية الكبرى، لكن حتى اللحظة الحالية فإن ليفربول لم يتلق أية عروض لرحيل مو خلال الفترة المقبلة، كذلك وكيله.

كما أوضح الصحفي الشهير، أن وكيل صلاح يحاول فتح باب المفاوضات مع ليفربول لتجديد عقد اللاعب المصري، مضيفًا أنه على الرغم من أن إدارة النادي الإنجليزي لم تتخذ أي خطوات إلا أنهم سعداء بتواجد صلاح بين صفوف النادي خلال الفترة الحالية.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 17/18 قادمًا من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقد "مو" مع ليفربول بنهاية يونيو 2023.