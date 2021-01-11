مصدر يوضح لمصراوي موقف ثنائي هجوم الأهلي.. و"مستند" بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أنه تم الاستقرار على بقاء الثنائي مروان محسن وصلاح محسن بين صفوف الأهلي دون إعارة أياً منهما.

ورحل في الساعات الماضية أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الشباب معاراً لنهاية الموسم لنادي سيراميكا كليوباترا.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "تم الاستقرار على بقاء صلاح ومروان بين صفوف الفريق، لن يتم إعارة أي لاعب من الثنائي في الفترة الحالية".

وكشف "عندما قام الأهلي برفع إسم أليو بادجي من القائمة وقت التعاقد مع بدر بانون، قام اللاعب بالتوقيع على مستند بأن الأمر جاء بناءً على رغبته دون أي مشاكل".

واختتم "ما وقع عليه بادجي يفيد بأنه خارج قائمة الأهلي بعلمه ودون مشاكل وأنه يريد الخروج معاراً، ورفع إسمه مبكراً جاء لفارق توقيت فترة الانتقالات بين مصر وأوروبا".

ويقترب بادجي من التوقيع لنادي أنقرة جوتشو التركي لنهاية الموسم.