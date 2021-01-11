الخطيب يعقد جلسة مع موسيماني لمناقشة احتياجات فريق الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعًا، أمس الأحد، مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، لمناقشة احتياجات فريق الكرة.

وشهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادي والمدير الفني وبخاصة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة على كافة المستويات.

وأكد الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.