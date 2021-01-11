باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قائمة الأبيض التي سيخوض بها مواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو -إمام عاشور –

أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر

خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل - حسام أشرف

فقرة تدريبية خفيفة على هامش مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، فقرة تدريبية خفيفة على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

أدى لاعبو الفريق تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب لمدة

دقائق قليلة.

كما خصص المدير الفني للزمالك، فقرة في مران اليوم الاثنين، للتدريب على الجانب الخططي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

وأجرى "باتشيكو" تقسيمة قوية بين اللاعبين قام بالإشراف عليها بنفسه بمشاركة مدحت عبدالهادي المدرب العام، وقام المدير الفني بالتركيز خلال التقسيمة على بعض الجمل الفنية التي تم تنفيذها خلال المران.

عقد جايمي باتشيكو، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وطلب باتشيكو من اللاعبين خلال الجلسة ضرورة الحفاظ على المستوى الذي قدمه الفريق أمام طلائع الجيش واستمرار النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز على المصري البورسعيدي لإعتلاء الصدارة.

وشرح المدير الفني البرتغالي في نهاية الجلسة بعض النقاط الفنية، والجمل التكتيكية، والخططية التي سيتم تطبيقها في تدريب اليوم.