وصول الارجنتين والكونغو للمشاركة في مونديال اليد

ياسر رشاد - القاهرة - وصل اليوم مطار القاهرة الدولي، منتخبي الارجنتين والكونغو، استعدادا للمشاركة في مونديال اليد المقرر انطلاقه بعد غد الاربعاء بمشاركة 32 دولة ، ومن المقرر ان يصل على مدار اليوم منتخبات البرتغال وايسلندا و بيلاروسيا ..



بوصول المنتخبات الخمس اليوم، يصل عدد إجمالي عدد المنتخبات المتواجده في القاهرة الي ٦ منتخبات وذلك بعد وصول منتخب اليابان منذ ايام ..

اكدت اللجنة المنظمة انه عقب وصول المنتخبات لمطار

القاهرة تم الكشف عليهم مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، ثم توجهوا إلي الفندق للدخول في نظام الفقاعة الخاص كل بعثة على حدا وسط إجراءات وضوابط طبية مشددة، حيث تطبيق الفقاعة الطبية بدء من وصول مطار القاهرة مرورا بركوب حافلة كل بعثة وحتى وصول فندق الإقامة.



ومن جانبه اكد خالد فتحي نائب

مدير بطولة العالم ان بعثات الدول المشاركة في المونديال تبدأ في الوصول تباعا الي مطار القاهرة من اليوم الاثنين وحتي الاربعاء المقبل ، وهناك حالة طوارئ باللجنة المنظمة والمطار لاستقبال مثالي للجميع مثلما حدث مع المنتخب الياباني اول ضيوف المونديال الذي وصل منذ ايام، وابلغ المنتخب البرازيلي اللجنة المنظمة بالموعد الجديد لوصوله الاربعاء المقبل بعد اعتذاره عن الوصول الجمعه الماضية والغاء وديته مع مصر ..واكد نائب مدير البطولة ان اللجنة المنظمة تتواصل مع المنتخبات القادمة لمحاولة تذليل اي عقبات قبل الوصول .