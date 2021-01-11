تقسيمة قوية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - خصص جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة في مران اليوم الاثنين، للتدريب على الجانب الخططي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

وأجرى "باتشيكو" تقسيمة قوية بين اللاعبين قام بالإشراف عليها بنفسه بمشاركة مدحت عبدالهادي المدرب العام، وقام المدير الفني بالتركيز خلال

التقسيمة على بعض الجمل الفنية التي تم تنفيذها خلال المران.

عقد جايمي باتشيكو، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وطلب باتشيكو من اللاعبين خلال الجلسة ضرورة الحفاظ على المستوى

الذي قدمه الفريق أمام طلائع الجيش واستمرار النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز على المصري البورسعيدي لإعتلاء الصدارة.

وشرح المدير الفني البرتغالي في نهاية الجلسة بعض النقاط الفنية، والجمل التكتيكية، والخططية التي سيتم تطبيقها في تدريب اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.