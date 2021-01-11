ظهير المنتخب الوطني لليد يتحدث عن طموح الفراعنة بالمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض يحيى خالد ظهير أيمن المنتخب الوطني لكرة اليد والمحترف في صفوف فيزبرم المجري يظهر للمرة الثالثة في بطولة العالم للكبار مع مصر، ولديه طموح كبير للظهور بأداء مميز في بطولة العالم المقبلة وتحقيق إنجاز لبلاده.

ويقول يحيى خالد: "بطولة العالم في مصر فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز كبير للبلد، وكنا نتمنى أن تقام البطولة في ظروف أفضل من ذلك بسبب وباء كورونا لكن المسؤولية يقومون بمجهود كبير وستكون بطولة مميزة".



وعن التتويج بأمم إفريقيا في تونس 2020، يقول لاعب مصر: "الاحتكاك في 2019 أفادني كثيرا قبل تلك البطولة، وكانت لدي ثقة كبيرة وخبرة أكبر وقدمنا بطولة كبيرة وحققنا اللقب في تونس وحصلت

على جائزة أفضل ظهير أيمن وهي بطولة لن أنساها".وتحدث لاعب فيزبريم المجري عن فرص مصر في المونديال، حيث علق: "فرص مصر كبيرة ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، ونخطط لتصدر مجموعتنا وعبور الدور الأول ثم الدور الرئيسي والوصول لربع النهائي والتفكير هناك ماذا يمكن أن نقدم، ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا ومدربنا والجهاز الفني وهدفنا الوصول لأبعد نقطة".

وعن غياب الجماهير، قال: "بالطبع كنا نتمنى وجودهم ودعمهم لنا فهم عامل رئيسي ومحفز لكن الظروف الحالية تتطلب ذلك وسنسعى لإسعادهم".

وحول مجموعة مصر في البطولة ، قال الظهير

الأيمن للفراعنة: "مجموعتنا متوازنة ونتمنى أن نكون قدر المسؤولية وتصدر المجموعة والوصول لأبعد نقطة ونحن نأخذ البطولة خطوة بخطوة".

تحدث يحيى خالد عن المدرب الأفضل الذي تدرب معه، فقال: "هناك العديد من المدربين لكن في الفترة الأخيرة بالطبع ديفيد ديفيز وروبرتو جارسيا باروندو".



ويتمتع يحيى خالد بعلاقة جيدة مع الإسباني روبرتو باروندو مدرب ، ويقول: "علاقتي بباروندو جيدة وهو مدرب صاحب خبرة كبيرة ومن أفضل المدربين في العالم، وتعامله مع اللاعبين رائع ونثق به كثيرا ولديه تأثير علينا ونتمنى النجاح معه".

وأوضح: "كرة اليد المصرية تطورت كثيرا ولدينا عناصر رائعة وأجيال جديدة مميزة قادرة على التألق في البطولات المقبلة".

وفي النهاية وجه يحيى خالد رسالة للجماهير، وكانت: "كنا نتمنى حضوركم للمباريات وتشجعينا لكن لديكم دور كبير في تحفيزنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسنسعى لتقديم بطولة كبيرة وإسعاد الجماهير في كل مكان".