تشكيل بيراميدز لمواجهة وادي دجلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله الذي يواجه نظيره وادي دجلة في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة للدوري الممتاز على ستاد الدفاع الجوي.

جاء التشكيل المختار على النحو

التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق

خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري -

إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبدالله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل