كورونا تهاجم أستون فيلا.. ورابطة الدوري الإنجليزي تدرس إمكانية تأجيل مباراة توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - شهد نادي أستون فيلا الإنجليزى، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين أعضاء الفريق إلى 14 حالة، بينهم 10 لاعبين، الأمر الذي أدى إلى عدم الدفع بالفريق الأول في مباراة اليوم المرتقبة أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيتم الاعتماد على فريق الأكاديمية تحت سن 23 عامًا.

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إغلاق مقر أستون فيلا

يوم الخميس الماضي أعلن أستون فيلا ، غلق مقر تدريباته وإلغاء المران الجماعي للفريق الأول بعد انتشار الفيروس بين اللاعبين والطاقم الفني والموظفين، وهو ما أجبرهم

رئيس أستون فيلا: نعاني من وضع مخيف

على خوض لقاء ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم، الجمعة، بفريق تحت 23 عامًا والخسارة بنتيجة 1-4.وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، هناك دراسة من طرف الدوري الإنجليزي لتأجيل مباراة أستون فيلا وتوتنهام ولكن سيتم استبدالها بواحدة أخرى مؤجلة.

وأكد كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا، أن النادي عانى من وضع مخيف بعد تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق الأول، قائلا: "كانت تجربتنا في اليومين الماضيين عبارة

رابطة الدوري الإنجليزي تدرس تأجيل مباراة أستون فيلا

عن سيناريو مخيف لأننا انتقلنا من صفر حالات بنسبة 100% في الأول من يناير إلى 14 حالة إصابة".وأضاف: "كان لدينا يوم صعب أمس لمحاولة العثور على عدد كافِ من اللاعبين الذين يمكنهم المشاركة في مباراة الليلة أمام ليفربول".وواصل: "تم اختبار اللاعبين مرة أخرى وحصلنا على النتائج هذا الصباح".واختتم: "اللاعبون الذين سيشاركون اليوم لم يكن لهم أي اتصال مع أي من لاعبي الفريق الأول، كثير منهم صغار جدًا، وستتواجد أسرهم في فيلا بارك الليلة".

تفشي الوباء بين اللاعبين دفع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دراسة إمكانية تأجيل مباراة أستون فيلا على ملعبه "فيلا بارك" أمام توتنهام يوم، الأربعاء المقبل، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.