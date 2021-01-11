تميمة مونديال اليد تظهر في مدينة نصر

ياسر رشاد - القاهرة - فى إطار الحملة الترويجية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، قام المختصون بوضع مجسم لتميمة البطولة في ميدان الساعة بمدينة نصر، وهو

المكان الأقرب لاستاد القاهرة، الذى يستضيف بعض مباريات البطولة.وجاء تركيب التميمة كنوع من الترويج للبطولة، التي تٌعد الأهم في الفترة الحالية و التي تنال أهتمام كل الدول، وكذلك الدولة المصرية بمختلف وزاراتها في ظل مشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.وسبق وتم الترويج للبطولة بسير بعض السيارات، وكذلك تأكيد مسئولي التسويق بالبطولة عن تجهيز أسطول مراكب شراعية في النيل للترويج للبطولة العالمية.