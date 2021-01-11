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باتشيكو يجتمع بلاعبي الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وطلب باتشيكو من اللاعبين خلال الجلسة ضرورة الحفاظ على

المستوى الذي قدمه الفريق أمام طلائع الجيش واستمرار النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز على المصري البورسعيدي لإعتلاء الصدارة.

وشرح المدير الفني البرتغالي في نهاية الجلسة بعض النقاط

الفنية، والجمل التكتيكية، والخططية التي سيتم تطبيقها في تدريب اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق أربعة انتصارات، وتعادل وحيد في خمس جولات بالدوري الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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