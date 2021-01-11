السوق السعودي | منافسة مصرية إماراتية لضم مهاجم الهلال

اقترب الوحدة الإماراتي من التعاقد مع محترف الهلال السعودي، عمر خربين، الذي تقرر عدم تجديد عقده مع الزعيم، ومنحه الحق في الانتقال إلى أي فريق يريده خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية فإن عمر خربين دخل في مفاوضات مع نادي الوحدة، وتنتظر إدارة الهلال وصول عرض مالي مناسب لبيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب، والذي ينتهي يونيو المقبل.

وكانت بعض المواقع قد ذكرت أن المهاجم السوري ضمن اهتمامات الزمالك المصري، الذي يبحث عن مهاجم قوي مع اقتراب مصطفى محمد من الرحيل إلى سانت إيتيان الفرنسي.

وقال الإعلامي المصري، سيف زاهر، أن عمر خربين طلب 1.4 مليون دولار من أجل الانتقال إلى الزمالك، وأضاف “هناك محاولات لتقليل المبلغ و باتشيكو موافق عليه و المفاوضات جارية”.

فيما أكد نجم الزمالك السابق، خالد الغندور، أن مهاجم الزمالك الجديد سيكون محترف أفريقي أو عربي، وأشار إلى أن الإدارة تبحث عن أسماء خارجية ولن يتم التعاقد مع أي مهاجم محلي، وسيتم التعاقد مع مهاجم جديد بعد بيع مصطفى محمد من أجل تحصيل سعره من قيمة الصفقة.