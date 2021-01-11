برشلونة يحدد بديل الظهير الأيسر “جونيور فيربو” المتوقع رحيله

يبدو أن برشلونة الإسباني أصبح يؤمن مرة أخرى بسياسة الاعتماد على اللاعبين الشباب القادمين من أكاديمية النادي “لا ماسيا”، بعد نجاح تجربة الثنائي أنسو فاتي وبيدري، وذلك بدلًا من البحث عن نجوم تكلف خزائن العملاق الكتالوني الكثير من الأموال كما حدث في السنوات القليلة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الخيارات التي حددها نادي برشلونة، حال رحيل الظهير الأيسر للفريق، جونيور فيربو خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي عقب مواجهة غرناطة الأخيرة في الدوري الإسباني، فتح المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان الباب أمام رحيل فيربو من أجل المشاركة بشكل أكبر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن كومان أثار الدهشة بتصريحه عن استعداده للاستغناء عن فيربو، رغم أنه البديل الوحيد للظهير الأيسر الأساسي، جوردي ألبا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة سيراهن على الظهير الأيسر لفريق الرديف “أليخاندرو بالدي” (17 عامًا)، والذي سيتم تصعيده للفريق الأول، حال رحيل فيربو.

حيث قررت الإدارة الرياضية الحالية في برشلونة، أنه في حال رحيل أو إعارة جونيور فيربو، لن يتم التعاقد مع أي لاعب، وبدلًا من ذلك سيتم تصعيد أليخاندرو بالدي الذي حاز على إعجاب الكثيرين بالنادي.

وطبقًا لنفس التقرير الصادر عن الصحيفة الكتالونية، أشاد مدربي الفئات السنية الصغيرة بموهبة بالدي الفذة، موضحة أن تطور اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا يذكر الجميع بما فعله النجم الشاب أنسو فاتي (18 عامًا) مع الفريق الأول.