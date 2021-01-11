ثلاثي مانشستر يونايتد قد يغيب عن مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أثار المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير حالة من القلق حول غياب ثلاثة لاعبين عن مواجهة بيرنلي غدًا الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.
وشهدت مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة أمام واتفورد بكأس الاتحاد الإنجليزي، غياب الثلاثي بول بوجبا، لوك شو وفيكتور ليندلوف بداعي الإصابة.
وقال المدرب النرويجي خلال المؤتمر الصحفي المقرر لمواجهة بيرنلي: “أتمنى أن يلعب الثلاثي أمام ليفربول بكل تأكيد، لكني لست متأكدًا مما إذا كانوا سيلحقون بمباراة بيرنلي”.
ويطمح مانشستر يونايتد للتغلب على بيرنلي، لاسيما وأن تحقيق الفوز سيجعله ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الذي سيتراجع بدوره للمركز الثاني.
يذكر أن مانشستر يونايتد بعد مواجهة بيرنلي، سيحل ضيفًا ثقيلًا على غريمه ليفربول بملعب الأنفيلد يوم الأحد القادم، بالجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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