اقتصاد رياضي: ريال مدريد الأكثر تحقيقًا للإيرادات خلال موسم جائحة فيروس كورونا

كشفت دراسة لشركة “كيه بي إم جي” لتدقيق الحسابات، أن نادي ريال مدريد الإسباني، حقق إيرادات إجمالية بلغت 681 مليون يورو، خلال الموسم الماضي 2019/20.

وتعتبر إيرادات بطل الدوري الإسباني، ريال مدريد هي الأكبر بين الأندية الفائزة بالألقاب المحلية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وبلغت إيرادات بطل ألمانيا، بايرن ميونيخ 607 مليون يورو، يليه بطل الدوري الإنجليزي، ليفربول بـ 557 مليون يورو.

فيما بلغت إيرادات بطل الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان 540 مليون يورو، بينما كانت إيرادات يوفنتوس الإيطالي الأقل بين الأبطال الخمسة حيث اكتفى البيانكونيري بتحقيق 401 مليون يورو.

وأكدت الدراسة معاناة كل أبطال الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى من انخفاض في الأرباح التشغيلية بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ومع إلغاء الكثير من المباريات أو إقامتها دون جماهير منذ مارس الماضي، فإن خسائر عوائد أيام المباريات لكل أبطال الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى كانت الأكبر لهذه الأندية، حيث عانى ريال مدريد من خسائر تبلغ حوالي 34 مليون يورو.

ولم يحصل أبطال الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى على أرباح صافية عن موسم 2019/20 سوى بايرن ميونخ (5 مليون يورو)، وريال مدريد (300 ألف يورو) فقط، عكس الحال في موسم 2018/19 عندما تمكنت الخمسة أندية البطلة من تحقيق صافي أرباح.

وعاني باريس سان جيرمان من أكبر خسارة صافية وبلغت حوالي 125 مليون يورو، وذلك لعدم استكمال الدوري الفرنسي (الوحيد بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى) بسبب جائحة فيروس كورونا.

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