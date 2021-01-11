بث مباشر | مشاهدة مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران في الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مولودية الجزائر ومولودية وهران” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 11-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري الجزائري.

ينقل بث مباشر مباراة “مولودية الجزائر ومولودية وهران” على القناة الجزائرية الثالثة، كما ينقل على قناة القناة الرابعة الامازيغية، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية 2.

وتقام مواجهة مولودية الجزائر ومولودية وهران على ملعب 5 جويلية 1962، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت الجزائر، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يدخل مولودية الجزائر مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما تأهل إلى دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة والتي تضم الزمالك المصري وتونغيث السنغالي والترجي التونسي.

وسيسعى “مولودية الجزائر” لنقل تفوقه قاريًا إلى البطولة المحلية لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والارتقاء إلى المركز الثاني، إذ يتواجد حاليًا في المرتبة الثالثة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الثاني “جمعية عين مليلة”، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر “وفاق سطيف”، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة.

وخاض مولودية الجزائر 5 مباريات في الدوري الجزائري هذا الموسم، فاز في 4، وتعادل في مباراة واحدة، ولم يتعرض للخسارة بعد، وسجل لاعبوه 8 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين.

في المقابل، لم يتذوق نادي “مولودية وهران” طعم الخسارة هو الآخر حيث لعب 6 مباريات، انتصر في 2، وتعادل في 4، وسجل لاعبوه 6 أهداف، واهتزت شباكه 4 مرات.

ويدخل نادي مولودية وهران المباراة دون خدمات مدربه “بيرنارد كازوني” الذي تعرض للإيقاف لمدة شهر، وعينه على خطف نقاط المباراة كاملة من أجل الدخول في المربع الذهبي ولو بشكل مؤقت، أو على الأقل تفادي الخسارة.

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