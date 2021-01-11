الامارات | سانت إيتيان يطلب من الزمالك تحديد شروطه المالية للاستغناء عن مصطفى محمد

شكرا لقرائتكم خبر عن سانت إيتيان يطلب من الزمالك تحديد شروطه المالية للاستغناء عن مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب مسؤولو نادي سانت إيتيان الفرنسي، من نظرائهم في الزمالك المصري، إرسال خطاب رسمي بمطالبهم المادية للاستغناء عن المهاجم الدولي مصطفى محمد المُلقب بـ"البلدوزر"، للاحتراف في فرنسا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال لاعب الزمالك السابق، خالد الغندور لقناة الزمالك: "إن إدارة النادي، طلبت الحصول على خمسة ملايين دولار "كاش"، بالإضافة إلى امتيازات أخرى تتمثل في الحصول على 15% من عائد بيع اللاعب إلى أي ناد أخر، و300 ألف دولار في حالة مشاركة نادي سانت تيان في الدوري الأوربي أو دوري أبطال أوروبا، و100 ألف دولار حال تسجيل أو صناعة اللاعب لـ10 أهداف في كل موسم خلال فترة سريان عقده مع النادي الفرنسي".

وكان نادي غلطة سراي التركي قد طلب الحصول على خدمات مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة 16 شهراً مقابل مليوني دولار مع أحقية شراء اللاعب بعد تلك الفترة مقابل ثلاثة ملايين دولار وهو العرض الذي رفضه نادي الزمالك.

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