الامارات | ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس وتعثر انتر ميلان

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس وتعثر انتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه الصعب، الأحد، على ساسولو 3-1 في الجولة 17 التي شهدت تعثر انتر ميلان بالتعادل مع روما 2-2.

وكان اليوفي قد عانى الأمرين أمام ساسولو الذي لعب بـ 10 لاعبين لأكثر من شوط، قبل أن أن يتمكن البرازيلي دانيلو (50) والويلزي رامزي (82) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (90) من التسجيل.

ويتصدر ميلان قائمة الدوري برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن اليوفي الذي لعب مباراة أقل.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة 17

ميلان: 40 نقطة

انتر ميلان: 37 نقطة

روما: 34 نقطة

يوفنتوس: 33 نقطة

نابولي: 31 نقطة

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