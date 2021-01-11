شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نادي أسوان»: سنركز على عودة الثقة للاعبين والتخلص من شبح النتائج السلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الكابتن علاء عبدالعال، المدير الفني الجديد، لنادي أسوان، اجتماعا مع أعضاء الجهاز الفني، قبل بداية التدريب الأول، تحت قيادته للتعارف وشرح فلسفة العمل داخل الجهاز الفني والإتفاق على برنامج استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة، بالجولة السابعة للدورى الممتاز، الخميس المقبل.

وأكد المدير الفني، على أن أهم متطلبات هذه المرحلة عودة الثقة للاعبين، والتخلص من شبح النتائج السلبية، وخلق دوافع جديدة، وحرص الجميع على توافر الإنضباط والجدية وتحمل المسئولية داخل وخارج الخطوط.

حضر الاجتماع كلا من الكابتن مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان ورئيس لجنة الكرة، وإيهاب منصور عضو مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي.