شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال: أسوان لديها قوام مميز والتدريب مهنة شاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المدير الفنى الجديد لفريق اسوان كابتن علاء عبد العال الشكر لمجلس إدارة نادى أسوان ولجنة الكرة على ثقتها وإختيارها له، مؤكدا انه شرف كبير العمل فى نادى أسوان.

اضاف ان إدارة نادى أسوان تحمل طموحا وحماسا لإسعاد جماهيرها وانه سعيد بهذه الخطوة ، موجها شكره للكابتن سامى الشيشينى وجهازه.

وقال أسوان بدأ بداية مثالية وإيجابية بالفوز فى أول مباراتين و لدينا قوام مميز ولاعبين جيدين لافتا ان عمر رضوان حارس واعد ومميز و أتشرف بالعمل مع أبناء أسوان من أعضاء الجهاز الفنى

واضاف التدريب مهنة شاقة تختلط بها كل المشاعر والكل سيجتهد سواء الإدارة اوالجهاز اواللاعبين من أجل فريق يحقق طموحات أسوان وجماهيره.