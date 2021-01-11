شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد اليوم الاثنين 11 يناير لعب مباراة وحيدة ضمن جدول الدوري الإيطالي ، وهي مباراة سبيزيا وسامبدوريا في الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم بتوقيت مصر، ويتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 40 نقطة ، بينما يتصدر لاعب فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو هدافي الدوري الايطالي بعدد 15 هدفًا.

وكانت نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس الأحد 10 يناير كما يلي:

تعادل الإنتر مع روما بهدفين لكل منهما. فوز لاتسيو علي بارما بهدفين مقابل لا شيئ. فوز نابولي على أودينيزي بهدفين مقابل هدف. فوز هيلاس فيرونا على كروتوني بهدفين مقابل هدف. فوز فيورنتينا على كالياري بهدف مقابل لا شيئ. فوز يوفنتوس على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة ويليه فريق الإنتر برصيد 37 نقطة ثم فريق روما برصيد 34 نقطة، وكان جدول ترتيب الدوري الإيطالي كما يلي:

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ميلان – 40 نقطة. الإنتر - 37 نقطة. روما - 34 نقطة. يوفنتوس - 33 نقطة. نابولي - 31 نقطة. أتالانتا - 31 نقطة. ساسولو - 29 نقطة. لاتسيو - 28 نقطة. هيلاس فيرونا - 27 نقطة. بيتفينتو - 21 نقطة.

ويتصدر كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعدد 15 هدفًا وكان جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي كما يلي:

جدول هدافي الدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس 15 هدفًا. روميلو لوكاكو لاعب الإنتر 12 هدفًا. تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو 11 هدفًا جواو بيدرو لاعب كالياري 10 أهداف. زلاتان إبراهيموفيتش 10 أهداف. لويس مورييل لاعب أتالانتا 10 أهداف.