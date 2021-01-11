شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يشارك فى مران سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، فى مران فريقه بشكل طبيعي، بعدما أنهى مسئولو ناديه إجراءات استعارته بشكل رسمي قادما من النادي الأهلي.

وكان نادي سيراميكا نجح فى التعاقد مع أحمد ياسر ريان، صباح اليوم، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك اللاعب فى المران بشكل كامل، وظهر بمستوى جيد، وحرص اللاعبون على الترحيب بزميلهم الجديد على طريقتهم الخاصة.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من خمس مباريات.